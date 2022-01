Morto André Leon Talley, è stato direttore artistico di Vogue America: aveva 73 anni

Dopo la scomparsa di Virgil Abloh, la moda perde un altro punto di riferimento. André Leon Talley è morto nella notte tra il 18 e 19 gennaio. Famoso per essere stato il direttore creativo di Vogue USA, per decenni ha occupato le prime file di tutte le sfilate, sempre al fianco di Anna Wintour. Si è spento a New York in ospedale. Aveva 73 anni.

Talley è nato a Washington il 16 ottobre 1949. Oltre al lavoro per Vogue, era noto per essere uno dei giudici del talent show America's Next Top Model, ed è inoltre comparso nel film Sex and the City, oltre che nei documentari Valentino: The Last Emperor e The September Issue. Si è distinto per le sue battaglie a favore dell'inclusività nella moda ed è stato tra i primi afroamericani a imporsi nel settore del fashion.