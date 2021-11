Chiara Ferragni e la nuova collezione: ecco quanto costano reggiseni e mutandine

Chiara Ferragni allarga la sua collezione e annuncia su Instagram l’arrivo della nuova collezione di abbigliamento intimo. La potente influencer Chiara Ferragni ha mostrato sul social la sua collezione underwear con prezzi annessi.

Chiara Ferragni e la nuova collezione

Chiara Ferragni continua ad allargare il suo (enorme) business e si dedica alla nuova collezione underwear. La sua linea di intimo è stata naturalmente annunciata dal seguitissimo account social in cui, oltre a un esempio di quello che si può acquistare, è presente un link che porta direttamente al negozio online.

Le linee della lingerie di Chiara Ferragni sono pulite ed essenziali e sembrano dare molta importanza, oltre che al look, alla praticità e al confort. I prezzi non sono esorbitanti e variano da circa 30 euro per le mutande e 50 euro per i reggiseni (dipende se a triangolo o corpetto). Esborso molto diverso da quello delle precedenti collezioni, che richiedevano un esborso monetario molto maggiore per ottenere un indumento marchiato Ferragni. Prezzi alti che però in passato non hanno fermato gli acquisti, dato che alcuni costosi pigiami sono comunque tuttora sold out.