Emma Marrone nuova testimonial di Zalando: «Ciò che indosso deve rappresentarmi»

"Yes, it's me". È proprio lei, Emma Marrone, la nuova testimonial di Zalando per l'Italia, protagonista di un video ambientato a Roma in cui condivide pezzi della sua vita tra casa uscite e studio di registrazione. «L'importante è che tutto quello che indosso parli di me e mi rappresenti», spiega, alternando camicie oversize casual e scintillanti mises per la sera.

X Factor, i giudici della nuova edizione sono Emma, Hell Raton, Agnelli e Mika

Zalando, aumentano gli ordini: nel 2019 più di 4 milioni di clienti attivi

«Ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa proprio per questo», spiega Emma, che negli anni ha sperimentato diversi look e imparato a valorizzarsi. I look che ha scelto su Zalando vanno dai jeans culotte agli stivaletti platform, passando per eleganti abiti plissè a collo alto e blazer dalle linee decise. Uno stile «autentico, vivace, imprevedibile», per dirla con il sito di e-shopping.

Ultimo aggiornamento: 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA