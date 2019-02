Morto Karl Lagerfeld, leggendario stilista: giovedì sarà svelata la sua ultima collezione per Fendi

Lagerfeld si è spento questa mattina all'ospedale americano di Neully, alle porte di Parigi, dove era stato ricoverato d'urgenza nella giornata di ieri.

«Disegno come respiro - diceva - Non chiedi di respirare, accade e basta. E se non riuscissi a respirare, sarei nei guai».

Inspiring, intriguing and sometimes provocative: "Karlism" quotes invite you to see the world through the designer's eyes. #AccordingtoKarl pic.twitter.com/xkXdRPgqh0 — KARL LAGERFELD (@KarlLagerfeld) 29 gennaio 2019

Martedì 19 Febbraio 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 13:55

È morto Karl Lagerfeld , leggendario stilista, sarto e fotografo tedesco. Kaiser Karl, così lo chiamavano nel mondo della moda, aveva 85 anni e attualmente era direttore creativo per Chanel e Fendi oltre che per il brand che portava il suo nome.ll genio, l'innovatore,il creatore leggendario della moda mondiale era nato il 10 settembre 1933 ad Amburgo, ma la sua data di nascita esatta rimane un giallo che si è sempre rifiutato di confermare e che ha contribuito, tra le altre cose, all'aura di elegante mistero intorno al suo personaggio. Il suo nome era da sempre associato alla sperimentazione e all'eclettica indipendenza di un creatore che, contrariamente agli altri, non si è mai legato a un solo brand, limitandosi a prestare il proprio genio a una varietà di etichette, anche tre in contemporanea.Partito da Amburgo insieme alla madre quando aveva una ventina d'anni (e sbarcato a Parigi, dove si fece notare grazie a un concorso e aprì un suo negozio), Lagerfeld è stato dagli anni '60 in poi uno dei personaggi per eccellenza del mondo del fashion. Occhiali e completo nero, chioma bianchissima e una classe innata («L'eleganza è un atteggiamento», amava dire), aveva fatto parlare la sua assenza all'ultima sfilata Chanel a Parigi: «Karl è stanco» l'unica informazione trapelata. A salutare il front row il suo braccio destro Virginie Viard, direttrice dello studio creativo della maison.Da Chanel Lagerfeld ha passato 36 anni della sua vita: lavorava anche 16 ore al giorno, preciso e instancabile. Nel corso della sua carriera le donne scelte come sue "muse" sono poi diventate le più grandi: da Inès de la Fressange a Cara Delevingne passando per la più recente Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, con la quale Kaiser Karl aveva perfino lanciato una collezione . Spirito libero con uno spiccato senso dei tempi: tale da essere il primo a lanciare, nel 2004, una capsule collection con il colosso del fast fashion H&M. Ora l'attesa è tutta per la sua collezione Fendi che verrà svelata il 21 febbraio a Milano.Pioniere della moda, gli aneddoti su di lui sono diventati leggende: come quando, per la nuova immagine, perse 42 chili in 13 mesi attraverso una dieta creata appositamente per lui che poi divenne un libro, The Karl Lagerfeld Diet. O come la relazione con Jacques de Bascher, incorreggibile dandy che pare fece perdere la testa anche a Yves Saint Laurent. Di eccentricità in eccentricità: ultima la passione per la sua gatta Choupette, 118mila follower e una vita dorata fatta di agi e dame di compagnia, protagonista di abiti e accessori della sua collezion e. Al genio però si perdonava tutto: nessuno come lui, e chissà - è quel che si chiedono tutti - se mai qualcuno potrà prendere il suo posto.