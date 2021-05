Rocco Barocco, primo vip a sbarcare a Capri: saluti in Piazzetta e cena con gli amici

Prove d'estate, i primi vip arrivano a Capri. Rocco Barocco ha aperto la lista degli arrivi dei capresi d'adozione, che amano l'isola e la frequentano in ogni stagione. A firmare l'elenco delle prime presenze illustri è stato Rocco Barocco, lo stilista più amato dallo star system internazionale, che come aveva promesso non appena gli era consentito, la prima tappa sarebbe stata Capri. Nel buen retiro della sua villa a picco sui Faraglioni, a metà strada tra Occhio Marino ed il mare, dove oggi pomeriggio Rocco Barocco ha regalato la sua immagine alle telecamere di Discovery Channel, il canale televisivo internazionale, che ha voluto raccogliere nel servizio che sta girando su Capri le parole d'amore che Barocco ha avuto per l'isola azzurra, che lui frequenta da sempre insieme ad Ischia dove ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza, e Procida l'isola di Arturo dove si è diplomato di lungo corso nello storico istituto nautico. Barocco dopo aver trascorso l'intera giornata nel parco giardino della sua villa ad Occhio Marino all'imbrunire è salita in Piazzetta per salutare Mia d'Alessio, proprietaria del ristorante Aurora dove è solito fermarsi a cena. Un bis che ha ripetuto anche stasera gustando i piatti del locale insieme ad un amico, seduto ad uno dei tavolini all'esterno del locale su Via Fuorlovado, dove non si è sottratto alla foto beneaugurale dopo un anno difficile per la sua salute che lo stilista si è lasciato alle spalle.

APPROFONDIMENTI LA PROPOSTA Il vaccino per i turisti?Capri-Covid free dice no IL TURISMO Aliscafi pieni, Ischia guarda oltre il Covid: bollino agli hotel... L'INIZIATIVA Caprissima: arriva il reality fashion project che valorizza il...