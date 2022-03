Sneakers per la primavera, i cinque modelli che faranno tendenza dalle New Balance alle platform

Primavera, a noi. Mentre aspettiamo con ansia il momento in cui diremo addio all'inverno, ci apprestiamo a salutare anche stivali, stivaletti e moonboots vari per accogliere in scarpiera le calzature regine della bella stagione: le sneakers. Ma quali saranno le regine della nostra personale collezione primavera-estate 2022? A giudicare dal report stagionale di Stylight, avranno un sapore retrò, per la precisione anni Novanta.

Sneakers, i modelli più richiesti

Le sneakers che tutti vogliono vengono infatti direttamente dai gloriosi Nineties: rispetto a febbraio dello scorso anno infatti Stylight ha registrato un aumento del 94% di clic per le New Balance. Sfoggiate da vip e influencer vari, le scarpe nate nel 1961 stanno avendo un revival già da qualche tempo: e non per niente sono state rivisitate da un altro brand che al momento è sulla bocca di tutti: Miu Miu, che ha firmato la vita bassa più bassa (e più virale) della stagione. Il brand di proprietà di Prada ha rivisitato l'iconico modello di New Balance 574, in purissimo stile anni Ottanta, e vi diciamo subito che sono quasi tutte sold out (ma potete scegliere tra i numerosissimi altri modelli, di cui molti unisex).

Tornano per la primavera anche le platform sneakers, tipo le Superga che tutti avevamo in scarpiera qualche anno fa. L'interesse per il genere è aumentato del 72% in termini di clic da febbraio 2021. La spiegazione non è un mistero: scarpe platform sono state proposte anche da luxury brand come Prada, Celine, Alexander McQueen e Bottega Veneta. Ma resta sempre valida anche la versione a suola alta delle All Star.

Il terzo grande trend che non risparmia il mondo delle calzature resta la sostenibilità. Per i consumatori più giovani (ergo quelli che indossano di più le sneakers) l'attenzione alla sostenibilità è parte integrante di un prodotto alla moda: proprio per questo il brand sostenibile Veja sta avendo un ottimo riscontro, con un aumento dei clic del 31%.

Sì anche alle sneakers pastello (un po' come tutto il resto quando spunta il primo sole), i cui clic sono aumentati del 23% e a quelle "performance", in soldoni le scarpe da ginnastica vere che useremmo per palestra e dintorni (+33%). E buona primavera a tutti.