Alena Seredova mamma della piccola Vivienne Charlotte, la rivelazione: «Gigi Buffon mi ha chiamato»

Alena Seredova risponde alle domande dei fan sulla sua vita privata, sull'ex marito Gigi Buffon e sul futuro professionale. Da poco è diventata mamma tris dando alla luce la piccola Viviene Charlotte, avuta con il compagno Alessandro Nasi. «Buffon mi ha fatto gli auguri quando è nata Vivienne Charlotte», ha risposto alla domanda di un follower.



La showgirl ha ammesso che con il campione i rapporti non sono più tesi. Buffon, attualmente legato aè il padre degli altri figli,12 anni, e, 10. A chi le domanda chi sia il portiere più forte al momento spiega: «Oggi Alisson, ieri Buffon».



Sulla piccola nata a maggio, confessa di non allattarla al seno e di avere avuto un parto cesareo. «Come stai?», le chiedono in molti, «Bene ma stanca», risponde. Vivienne Charlotte si sveglia ogni 3 o 4 ore e nonostante sia molto brava, Alena vorrebbe dormire di più.

A chi le domanda se i due figli maschi siano gelosi della sorellina replica: «Assolutamente no». Infine, la 42enne confessa di avere ancora un po' di pancia.

In questi giorni è in vacanza a Forte dei Marmi, dove rimarrà per tutta l’estate. Sul futuro professionale spiega: «Mi piacerebbe ricominciare».



Ultimo aggiornamento: 20:41

