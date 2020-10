Amiche speciali noleggiano la gru per vedere l'amica malata di cancro ricoverata in ospedale

Da più di due mesi l'argentina Gabriela, 52 anni, è ricoverata all'Alexander Fleming Day Hospital di Buenos Aires, per continuare la sua lotta contro il cancro.

A causa della pandemia, però non ha potuto ricevere visite. Per sostenerla e incoraggiarla, un gruppo di 12 amici ha escogitato un modo per poterla vederla anche se a distanza. Le donne hanno noleggiato una gru per poter salire fino alla finestra della stanza dove è ricoverata Gabriela e da lì l'hanno salutata.

Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

No hay barreras ni confinamiento que pueda con una verdadera amistad. pic.twitter.com/9D28QZF9Mg — Ibon Perez (@ibonpereztv) October 11, 2020

«Sapevo che ti avrei vista, Gabriela» ha gridato una delle amiche. «Siamo qui, non posso crederci. Non possono batterci, Gabi», si sente dire dalle immagini del video che mostra l'emozionante momento.

Dal veicolo le donne, che si conoscono da più di dieci anni hanno mostrato alla loro amica ricoverata un poster con un messaggio di sostegno.

«Si è ammalata ed è ricoverata al Fleming, con l'angoscia e l'isolamento diventa più difficile sostenere la situazione. Così siamo venute a trovarla in questo modo. Sta combattendo, è una grande combattente, andrà avanti», ha detto al quotidiano El Día una delle donne che ha partecipato a questo piano.

