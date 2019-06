Anziano dona i risparmi di una vita per la costruzione di una scuola per onorare la memoria della moglie defunta

Estas acciones me emocionan. 😍😍 https://t.co/H3Ba3OJJ2v — Espacio Luna Roja (@espaciolunaroja) 9 giugno 2019

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 18:47

In onore della moglie defunta, uno spagnolo di 87 anni ha donato tutti i risparmi di una vita per la costruzione di una scuola a Piornal, una piccola località della città di Cáceres di 1.500 abitanti.La coppia non ha avuto figli, tuttavia dopo la morte della moglie per mantenere vivo il ricordo della consorte, il più grande desiderio dell'uomo è stato quello di aiutare i bambini con un gesto concreto.Secondo i media locali, con la donazione di 80.000 mila euro di Jesús Vicente Díaz, il Consiglio comunale della città ha potuto completare i lavori per la costruzione della scuola primaria.L'uomo ha confessato di aver voluto contribuire all'opera con i risparmi di una vita passata a lavorare nei campi, in omaggio alla moglie che è deceduta tre anni fa.Come segno di gratitudine nei confronti della coppia, la scuola porterà i loro nomi: Jesús e Sabina.Con il suo genereso gesto l'uomo, che non ha mai avuto figli e che non ha nipoti, è diventato d'un tratto nonno di circa 50 bambini, che possono godere della nuova scuola.