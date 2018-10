Il bimbo di 4 anni è autistico: nessun compagno di classe va alla festa di compleanno

Solo uno, su 18 invitati, alla festa di compleanno per i 4 anni di un bimbo affetto da autismo: è accaduto a Cavezzo, nel Modenese, e a denunciarlo è stata la madre del piccolo che ieri con suo figlio è stata accolta al Kids Festival di Milano per una festa speciale. Il caso, riportato dalla stampa locale, ha colpito anche il ministro per le Politiche per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, che ha espresso solidarietà alla famiglia.LEGGI ANCHE Morto Simone, 18enne di Novi malato di tumore: per aiutarlo tutta la classe si era vaccinata L'episodio, spiega la madre all'ANSA, si è verificato la settimana scorsa, in occasione della festa organizzata per il suo bambino qualche giorno fa. «Ho invitato 18 bambini con le rispettive famiglie - racconta - solo in cinque hanno risposto, quattro declinando e una sola per confermare la partecipazione». Agli invitati la donna aveva chiesto non regali, ma una donazione per un'associazione che lei stessa ha contribuito a fondare e che si occupa di bambini con autismo. Il compleanno però è stato disertato.Un episodio «amaro» che la madre del piccolo ha denunciato sui social e lo sfogo su Facebook non è passato inosservato. Tra le tante manifestazioni di solidarietà l'invito al Kids Festival di Milano dove il piccolo ieri ha avuto una festa di compleanno speciale e partecipata. Poi la telefonata dal ministero della Famiglia. «Ci ha contattati un portavoce del ministro Fontana - afferma la donna - esprimendo solidarietà per quanto accaduto e sottolineando che cose del genere non dovrebbero succedere. Il ministro stesso è a conoscenza della vicenda e ci ha invitati a comunicare novità sul caso qualora ce ne fossero».