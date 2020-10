Barbie e Nikki, un video per Black Lives Matter: la lezione per 10 milioni di bambine

Barbie, la famosa fashion doll commercializzata dalla Mattel da ormai oltre 60 anni, ha un account vlog in stile YouTube seguito da quasi 10 milioni iscritti ed è gestito dal marchio ufficiale. L'iniziativa è un vero e prorpio successo su TikTok e Twitter per le battute spiritose, le discussioni profonde e la scelta di affronatare argomenti difficili.

La scorsa settimana, ad esempio, Barbie e la sua amica Nikki hanno discusso del movimento Black Lives Matter, nato in difesa della popolazione nera. Il video, dunque, affronta l'importante e delicato tema del razzismo ricordando i vari movimenti nati in tutto il mondo per combattere il razzismo, aggiungendo: «Non è facile parlare di queste cose, ed è esattamente per questo motivo che dobbiamo farlo».

Nikki allora racconta dei vari episodi di razzismo che è costretta a subire ogni giorno a causa del colore della sua pelle, un pregiudizio che spesso la mette in una posizione di svantaggio nei confronti dei bianchi.

La stessa Barbie è scioccata nell'ascoltare le difficoltà dell'amica. Barbie, poi, concorda sul fatto che le persone non fanno le stesse supposizioni negative sui bianchi e afferma: «Non è giusto, perché significa che i bianchi ottengono un vantaggio che non hanno guadagnato, e i neri hanno uno svantaggio che non meritano».

Nikki osserva che una delle cose migliori che Barbie e gli altri bianchi possono fare è «ascoltare» e «essere di supporto».

Queste esperienze sono episodi che capitano spesso alle persone di colore e affrontarle su una piattaforma pensata per bambini e ragazzi può essere un buon punto di partenza per aiutarli a crescere senza pregiudizi.

