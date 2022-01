Belen e Cecilia Rodriguez, furto nel loro negozio: papà Gustavo blocca i ladri in strada

Cecilia Rodriguez via riInstagram racconta un furto nel negozio di cui è titolare con la sorella Belen a Milano sventato dal pronto intervento del papà Gustavo, che ha fermato i giovani ladri già fuori dall’attività in corso di Porta Ticinese 58 con la refurtiva.

Belen e Cecilia (Instagram)

Furto nel negozio di Belen e Cecilia, papà Gustavo ferma i ladri

Un racconto con lieto fine, grazie a papà Gustavo, di Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen ha raccontato sul social un tentativo di furto compiuto da alcuni ragazzi nel suo negozio. Il gruppetto infatti era entrato nell’attività di proprietà delle due sorelle Rodriguez con l’intento di rubare delle scarpe: «Ho una storia da raccontare – ha spiegato la showgirl dalle stories del suo account Instagram - che non è molto carina. Oggi al Sister’s Market sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose... E praticamente hanno provato a rubare».

L’intervento di papà Gustavo è stato provvidenziale: «Dico provato perché fortunatamente c’era mio padre e delle telecamere dove si vede tutto, quindi siamo riuscirti a prenderli in tempo, educatamente naturalmente ma avevano le scarpe addosso e camminavano, facendo finta di niente, in mezzo alla strada. Per fortuna c’era papà e non sono riusciti...».

Gustavo Rodriguez (Instagram)

A ringraziare dal social Gustavo anche l’altra titolare, Belen Rodriguez: «Comunque mio padre – ha scritto Belen sulla foto di Guastavo nel negozio – sarà per sempre il mio eroe!!!... Ieri sera al Sister’s market hanno provato a rubare queste scarpe, lui ha capito la situazione e gli è corso dietro per 200 metri!! Per poi prenderli e chiedergli di restituirle!!! #orgoglioargentino».