Benedetta Rossi, la food blogger infuriata: «Non devi farlo mai più». Questa volta l'influencer di cucina più amata sul web è furente. A farle perdere la pazienza è stata l'amata Cloud, la cagnolina che da qualche settimana vive nella sua casa. Infatti, la cucciola ha creato un po' di caos in in salotto: normale essendo ancora una cucciolona.

In un post di Instagram si vede il salotto di Benedetta Rossi nel caos: per terra, in ogni dove, ci sono pezzi di carta che probabilmente il cane del marito Marco ha strappato a morsi per giocare. La foodblogger, con un sottofondo musicale divertente, la rimprovera, ma la cucciola continua scondinzolare, cercando di giocare con lei.

Irresistibile il musetto di Cloud, che, benché richiamata dalla padrona, continua a cercare il contatto con Benedetta per fare la pace. Ma, la padrona - abilmente - cerca di allontanarsi, di sottrarsi dall'abbraccio di Cloud per farle capire che ha sbagliato e che quel comportamente non va ripetuto.

Impedibile il video di cloud che scondinzola in attesa di un cenno di Benedetta per poter tornare a giocare insieme ai suoi padroni.

