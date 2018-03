Benvenuto benvenuto a Ciro, il figlio un po’ «napoletano» di Messi

Sabato 10 Marzo 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 18:22

Nuovo arrivo in casa Messi dal sapore di Napoli. È nato, infatti, Ciro, l’ultimo erede del numero 10 del Barcellona, il terzo figlio dell’argentino con la compagna Antonella. Curiosa la storia del nome: in realtà la scelta di «Ciro» poco avrebbe a che vedere con un nome che a Napoli va per la maggiore, ma è legata al nomignolo di un artista sudamericano che piace tanto in famiglia.La pulga, nel frattempo, ha salutato l’arrivo di Ciro direttamente sui social. Per stare accanto alla compagna ed al neonato in arrivò, Leo ha lasciato per qualche ora il Barça e non sarà in campo con i compagni nella gara dei blaugrana stasera a Malaga.