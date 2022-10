Gioielli, che passione. La figlia di Beyoncé ha soli 10 anni, ma ha ereditato dalla madre una passione per i preziosi accessori. Se ne sono accorti tutti quando sabato 22 ottobre, in occasione del Wearable Art Gala tenutosi a Los Angeles la bambina di nome Blue Ivy, ha preso parte a un'asta di lusso facendo un'offerta da capogiro.

Beyoncé, la figlia di 10 anni offre all'asta 80 mila dollari per un paio di orecchini della madre

Come riporta il Mirror, nel corso della serata volta a celebrare la moda dagli anni ’20 agli anni ’50 e non a caso intitolata «Harlem Nights», la piccola, accompagnata da mamma Beyoncé e papà Jay-Z, ha preso coraggio e a un certo punto ha alzato la paletta dei genitori per un lotto molto speciale.

Sotto la supervisione dei suoi genitori, la bambina ha offerto 80 mila dollari per un paio di orecchini di diamanti di Lorraine Schwartz una volta appartenuti nientemeno che a sua madre. Una proposta che ha stupito e allo stesso tempo intenerito gli ospiti e le banditrici. Purtroppo l'offerta è stata superata da quella della fondatrice del beauty brand Mielle Organics, Monique Rodriguez, che si è aggiudicata il gioiello per 105 mila dollari.

Non è la prima volta che la bambina viene incoraggiata dai genitori a prendere parte a un'asta. Già nel 2018 – nel corso dello stesso evento di gala – aveva offerto prima 17 mila e poi 19 mila dollari per un dipinto dell’artista Sidney Poitier.