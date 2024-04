Bot, oggi l'asta: rendimento, emissione, come funziona e perché può convenire acquistare i titoli

Il Tesoro assegna in asta Bot annuali per un importo di 8 miliardi di euro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11,00. Il buoni hanno una durata di dodici mesi e possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro e nelle aste le offerte degli operatori sono espresse in termini di rendimento anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sul mercato monetario dell’area euro. Sono emessi dal Governo italiano allo scopo di finanziarne il debito pubblico. Ecco una guida completa

