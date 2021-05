Bill Gates, Microsoft lo fece dimettere: ebbe una storia «inappropriata» con una dipendente

ll board di Microsoft decise nel 2020 che Bill Gates doveva dimettersi. La decisione fu presa in seguito a un'indagine sui rapporti sentimentali che Gates avrebbe avuto per anni con una dipendente dell'azienda, rapporti ritenuti inappropriati . Lo riporta il Wall Street Journal.

Bill Gates, Melinda preparava il divorzio da 2 anni. «Preoccupata per gli incontri con Epstein»

Il Cda di Microsoft, racconta il Wsj, arruolò alla fine del 2019 uno studio legale per indagare su Gates dopo che una dipendente sostenne in una lettera di aver avuto per anni un a relazione sessuale col fondatore della società. Durante l'inchiesta alcuni membri del board ritennero che non era più appropriato per Gates farne parte. Gates, stando al Wsj, diede le dimissioni prima del completamento dell'inchiesta. Il portavoce di Gates ammette parlando col Wsj che «c'è stata una relazione sentimentale quasi 20 anni fa che è finita amichevolmente», ma sottolinea come la decisione di lasciare il Cda «non fu affatto legata a tale questione». L'addio a Microsoft di Gates, aggiunge il portavoce, fu legato alla volontà di avere più tempo per le attività filantropiche«.