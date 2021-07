Britney Spears, il giudice respinge il ricorso: resterà sotto la tutela del padre

Il patrimonio della cantante Britney Spears resterà sotto la tutela del padre. Una giudice della Los Angeles Superior Court non ha infatti accolto il ricorso di Britney, una settimana dopo la drammatica testimonianza in aula della popstar americana contro il padre, che lo accusava di abusare della sua tutela, costringendola a ritmi di lavoro estenuanti, ad assumere uno psicofarmaco per il disturbo bipolare, il litio, ed imponendole mezzi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati