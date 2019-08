Vittorio Brumotti si arrampica e salva il cucciolo di Labrador abbandonato in balcone sotto al sole

Venerdì 16 Agosto 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 15:52

Vittorio Brumotti ha salvato un cane salendo direttamente sul balcone. L'inviato di Striscia la notizia, da sempre molto attento al rispetto dei cani e degli animai e impegnato anche in inchieste, ha ricevuto una segnalazione il giorno di Ferragosto di alcuni cittadini di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona. Si trattava di un cucciolo di labrador chiuso in balcone al sole.Brumotti non ci ha pensato un attimo ed è partito alla volta del cagnolino e insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale ha salvato l'animale salendo sul terrazzo e documentando tutto sui suoi social. «Oggi sono stato avvertito che vi era un bel cucciolone morbidoso abbandonato sul terrazzo di un appartamento a #borghettosantospirito con tanto di serranda chiusa,rimanendo al sole tutto il giorno!». L'animale era stata abbandonato al sole, da solo, sul terrazzo, senza la possibilità di avere acqua o refrigerio. Una condizione al limite della sopravvivenza che ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato aiuto.Brumotti è sfrecciato con la sua bici e dei rinforzi: «Pronti via arrivano i rinforzi che apriranno il balcone per farlo rientrare in casa! La prossima faremo il contrario il proprietario fuori tutto il giorno e il cucciolone dentro al fresco».