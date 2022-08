Calendario Pirelli 2023, la top model Bella Hadid tra le muse della fotografa Emma Summerton

«Lettere d'amore alla musa» è il titolo scelto per il Calendario Pirelli 2023, fotografato da Emma Summerton a New York e Londra. Da Bella Hadid a Cara Delevigne, le muse scelte dalla fotografa per il calendario artistico più famoso al mondo. Il concept del 2023 sono appunte le muse, personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa per tutta la sua vita. Un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato Emma Summerton, da sua madre a cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici e molte altre donne incontrate durante il suo percorso professionale e personale.

L'ispirazione di Pirelli 2023

«Fin dall'inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine», spiega la fotografa australiana che ha realizzato gli scatti per la 49a edizione di The Cal in tre giorni di intenso lavoro a New York a giugno, seguiti da una giornata a Londra a luglio. «Da dove viene? Dove vuole andare? Chi ama? Come ama? Cosa la guida? Come si immagina al mondo? - prosegue - Come immagina se stessa nel mondo? Prima pongo queste domande a me stessa, poi le proietto nella storia che sto cercando di raccontare o nell'emozione che spero di trasmettere. L'intenzione è quella di portare lo spettatore ad aprire la mente e sognare con me».

«Ho notato il lavoro di Emma Summerton perché i suoi quadri rappresentano un mondo onirico e magico, ricchissimo di colori e fantasia. E poiché viviamo in un'epoca in cui il "reale" e l'"irreale" si incontrano con sempre maggiore frequenza, è sembrata l'artista perfetta per interpretare questo momento e allo stesso tempo dare un grande contributo all'eredità del Calendario Pirelli» ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Pirelli.