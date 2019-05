Perché l'uomo cammina? La «colpa» è di una supernova, scoperta dopo 2,6 milioni di anni

Martedì 28 Maggio 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 16:23

C'è un responsabile del fatto che camminiamo : la 'colpa' è di una supernova . L'uomo è stato 'spinto' a camminare su due gambe per l'esplosione di una supernova , avvenuta fra 8 e 2,6 milioni di anni fa a 163 anni luce dalla Terra: questo spettacolo di fuochi d'artificio cosmico ha bombardato l'atmosfera, caricandola con un'enorme quantità di elettroni e aumentando, così, la frequenza dei fulmini.​La conseguenza è stata il moltiplicarsi di incendi nelle foreste in cui ancora vivevano i nostri antenati, spinti quindi a muoversi nella savana per sfuggire alle fiamme. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Journal of Geology dal gruppo dell'Università americana del Kansas, coordinato da Adrian Melott. Lo studio è basato sull'analisi della presenza nei fondali oceanici di un raro isotopo del ferro, il ferro-60, legato secondo gli astronomi proprio alle esplosioni di supernove.I ricercatori hanno, inoltre, osservato negli stessi sedimenti un ampio strato di carbone e fuliggine. «Questo strato è diffuso in tutto il mondo, anche in diverse zone climatiche, e nessuno è riuscito finora a spiegarne il motivo. Noi crediamo possa essere legato agli incendi innescati dall'esplosione della supernova», ha spiegato Melott. «A quel tempo, i nostri antenati avevano già la tendenza al bipedismo, ma erano ancora abituati ad arrampicarsi sugli alberi», ha aggiunto. «La nuova vita nella savana li spinse, però, a camminare più a lungo e più spesso attraverso la prateria, tra un albero e un altro, e questo adattamento perfezionò l'andatura bipede. Una caratteristica - ha concluso Melott - che offriva indubbi vantaggi, a partire dalla possibilità di osservare da lontano l'eventuale presenza di predatori».