Covid, danni sul cervello «fino a due anni». Dall'ansia alla depressione, ecco tutti i sintomi

Il covid può lasciare effetti al cervello. Uno studio su 1,28 milioni di persone che hanno avuto la malattia, pubblicato il 17 agosto su Lancet Psychiatry, fa luce sugli impatti a lungo termine del virus sulle menti di bambini e adulti. Analizzando i dati di pazienti negli Stati Uniti e in molti altri paesi, i ricercatori hanno scoperto che entro i primi due mesi dal contagio le persone avevano maggiori probabilità di provare ansia e depressione rispetto alle persone che avevano un diverso tipo di infezione respiratoria. E fino a due anni dopo, le persone sono rimaste a maggior rischio di condizioni come nebbia cerebrale, psicosi, convulsioni e demenza.

La stanchezza cronica è un sintomo del Long Covid: scoperta la causa, dipende dal calcio

Long Covid, gli effetti sul cervello: quanto durano

Il Long Covid è un problema crescente in tutto il mondo. Una ricerca precedente dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) stima che circa una persona su cinque negli Stati Uniti che contrae il COVID-19 lo sviluppa. I risultati dello studio in questione "evidenziano la necessità di ulteriori ricerche per capire perché questo accade dopo il COVID-19 e cosa si può fare per prevenire il verificarsi di questi disturbi o trattarli quando si verificano", ha affermato Maxime Taquet, autore principale dello studio e senior ricercatore presso l'Università di Oxford, in una dichiarazione.

Chi rischia di più

I ricercatori hanno scoperto che i rischi di problemi neurologici o psichiatrici dopo l'infezione da Delta erano inferiori ai rischi dopo l'infezione con la variante originale e all'incirca gli stessi rischi dopo Omicron. Gli effetti variavano anche in base al gruppo di età. Gli anziani di età pari o superiore a 65 anni che hanno avuto COVID-19 hanno sperimentato nebbia cerebrale, demenza e disturbi psicotici a un tasso più elevato rispetto agli adulti della stessa età che hanno avuto altre infezioni respiratorie.

In the CME, Medscape reviews an observational study published in the Lancet last June. It was only 1 page long.🙄



The authors concluded that risk of Long Covid from Omicron is substantially lower than risk from Delta (4.5% vs 10.8%).



HOWEVER...https://t.co/cDKuZ96UjH — LongCovidPharmD (@organichemusic) August 27, 2022

Tra i pazienti COVID-19 in questa fascia di età, sono stati riscontrati 450 casi di demenza ogni 10.000 persone, rispetto a 330 casi ogni 10.000 persone che avevano altre infezioni respiratorie. Anche la nebbia cerebrale si è verificata a un ritmo più elevato: ci sono stati 1.540 casi ogni 10.000 persone infette da COVID-19, rispetto a 1.230 casi ogni 10.000 persone con altre infezioni.

Omicron e il cuore. «Poco fiato e mal di gambe, così chi è stato contagiato rischia l'infarto»: gli studi americani sui sintomi

I risultati sono stati meno drammatici per i gruppi più giovani. C'era poca differenza nel rischio di demenza per le persone di età pari o inferiore a 64 anni che avevano COVID-19 o un'altra infezione respiratoria. Per la nebbia cerebrale, c'erano 640 casi ogni 10.000 persone che avevano COVID-19, rispetto a 550 casi ogni 10.000 persone che avevano diverse infezioni respiratorie.