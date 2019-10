Lascia accesa la candela profumata mentre dorme e rischia di morire intossicata

Ultimo aggiornamento: 17:13

Hatutta la sera rischiando diFarrah Lorrel Fraser, del West Midlands, ha acceso una candela alla vaniglia ma poco dopo si è addormentata. Per tutto il tempo del suo pisolino è rimasta nella sua stanza a r«Ho acceso la mia candela profumata e sono entrata nel bagno per circa un'ora. Poi l'ho messa sui cassetti e sono andata a fare un pisolino prima del mio turno di notte, so che sembra una stupidaggine ma quando mi sono svegliata avevo del nero che mi usciva dal naso e tossivo muco nero». Queste sono state le parole delle ragazza su Facebook dove ha denunciato l'accaduto mostrando le foto che la ritraggono con l'ossigeno.Il fumo della candela l'ha letteralmente intossicata e se non fosse stato per il suo cagnolino che ha iniziato a graffiarla e ad abbaiare, sarebbe potuta finire in tragedia. Quando si è svegliata era stordita e ha chiamato i vigili del fuoco che l'hanno messa sotto ossigeno chiamando poi i soccorsi. Se fosse rimasta più a lungo chiusa in quella stanza sarebbe sicuramente morta. Per questo Farrah ha voluto ringraziare tutte le persone che sono intervenute in suo aiuto.