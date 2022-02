Carlotta Mantovan, cosa fa oggi la moglie di Fabrizio Frizzi? La nuova vita insieme alla piccola Stella

Che fine ha fatto Carlotta Mantovan? Dopo 4 anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, la giornalista avrebbe deciso di cambiare vita e ricominciare in Francia. Lo rivela Dagospia, secondo cui la 39enne di Mestre ha deciso di lasciare l'Italia, non si sa se definitivamente o meno.

Carlotta e Stella, la nuova vita

In Francia, come si vede anche dal profilo Instagram, Carlotta Mantovan si sta dedicando alla piccola Stella e alla sua passione per i cavalli. Niente più mondo dello spettacolo per lei ma una vita semplice e, pare, serena. Su Instagram Carlotta condivide selfie sorridenti e foto della figlia, che ha deciso di imparare a suonare il piano come papà Fabrizio. Intanto Carlotta ha cambiato look: capelli biondi e più corti che le danno un'aria sbarazzina.

La perdita di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo 2018, interrompento troppo presto la storia d'amore da favola che viveva con Carlotta, coronata con il matrimonio e la nascita della piccola Stella. Il conduttore se ne è andato per un'emorragia cerebrale, e la moglie ha dovuto risollevarsi da sola, con l'aiuto delle persone care. Per un po' è anche tornata in tv a condurre la rubrica "Tutta Salute" con Michele Mirabella e a Portobello con Antonella Clerici. Adesso per lei il mondo dello spettacolo sembra però lontano.