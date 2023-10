Fedez dimesso, il ritorno a casa e la sorpresa dei figli Vittoria e Leone: «Bentornato papino»

Fedez è stato dimesso dall'ospedale e nelle ultime ore è tornato a casa. Il rapper è stato ricoverato per 8 giorni per emorragia interna a causa di due ulcere. L'uscita dal Fatebenefratelli di Milano nel pomeriggio è stata rassicurante per i milioni di fan che in questi giorni hanno manifestato la propria apprensione nei confronti del cantante. Mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni, viso pallido e magro, Fedez è tornato a casa.



Ad aspettarlo i figli Vittoria e Leone con cui ha scattato un tenero scatto della famiglia riunita e poi la sorpresa che gli hanno dedicato i due bambini.

Fedez è finalmente tornato a casa. Sia all'uscita dell'ospedale, sia una volta nella sua abitazione a Milano, il rapper ha ringraziato tutti, dai donatori di sangue a cui deve la vita per le trasfusioni subite in seguito all'emorragia, fino ai fan che da giorni lo supportano con messaggi di speranza e di conforto.A casa, i figli Vittoria e Leone, vicino alla mamma, gli hanno preparato una sorpresa: dei spendidi disegni che raffigurano la famiglia al completo con un caloroso «Bentornato papino», scritto in stampatello a caratteri cubitali.

Il rapper, in seguito ad un'emorragia interna è stato costretto ad un ricovero nell'ospedale milanese Fatebenefratelli.