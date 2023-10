Fedez sostituito a X Factor?, la smentita di J-Ax: «Non so chi mette in giro certe voci»

Fedez resta in ospedale e anche se le sue condizioni sembrano migliorare è plausibile credere che starà lontano per qualche tempo dal piccolo schermo. Molti a tal riguardo si chiedono chi sostituirà il cantante nella giuria di XFactor e tra i nomi spuntati c'è stato quello di J-Ax che però ha prontamente smentito la notizia. Fedez, dopo l'operazione per un'ulcera gastrica che gli ha causato un'emorragia, ha avuto un secondo episodio e ora sembra stabile, ma le sue condizioni sono piuttosto delicate.

Fedez sarà dimesso dall'ospedale oggi pomeriggio. Ma la partecipazione a X Factor resta ancora un'incognita

I problemi di salute

Il rapper non sta attraversando un periodo facile da un anno a questa parte, dopo la diagnosi e l'operazione per il tumore al pancreas, ha avuto diversi problemi di salute nella gestione di questo trauma, problemi che si sono riversati anche sulla coppia, causando delle piccole crisi matrimoniali con Chiara Ferragni.

Nonostante le difficoltà i due sono restati, e restano, sempre uniti, tanto che lei, appresa la notizia mentre era alla Fashion Week di Parigi è tornata in fretta e furia a Milano per stare vicino al marito.

La smentita di JAx

Isomma Fedez dovrà stare riguardato per qualche tempo e non si sa chi lo sostituirà nel programma musicale. Sono stati tanti i nomi fatti, tra cui anche il ritrovato amico e collega J-Ax. Proprio il rapper ha però smentito la notizia con una storia nella sua pagina Instagram: «Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor», poi coglie l'occasione per fare i suoi auguri al collega: «Rimettiti presto Fede», con tanto di cuoricini di incoraggiamento.