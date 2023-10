Amici, scatta il flirt tra due concorrenti: il commento di Wax stupisce i fan

Nuova coppia nella scuola di Amici? Probabilmente sì o meglio almeno tra i due c'è del tenero. Durante il daytime, Mew e Matthew hanno costruito in queste settimane un legame molto forte che potrebbe trasformarsi in qualcosa in più di una semplice amicizia. Tuttavia, c'è un altro particolare: la cantante probabilmente avrebbe un fidamzato fuori dagli studi del talent condotto da Maria De Filippi. Ma niente da fare, nel video mandato in onda è possibile notare abbracci, coccole e frasi particolari tra i due. «A me piaci tu». Questa è una delle frasi che Metthew ha pronunciato a Mew. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La complicità tra Metthew e Mew è ormai nota a tutti.

Infatti i due durante il pomeridiano si sono mostrati molto complici tant'è che sono stati sdraiati sul divano insieme mentre si stringevano forte e si annusavano. Il video è stato poi pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Amici.

A tale proposito un commento di un ex allievo di Amici ha stupito i fan: Wax. Il cantante ha scritto: «Si tr***a». Da quel momento numerosissimi sono stati i commenti dei fan che hanno preso ironicamente le parole di Wax.

Al momento non sappiamo se il legame tra i due cantanti si trasformerà in amore.

Per il momento non ci resta che aspettare...