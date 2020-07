Chiara Ferragni, Fedez commosso: «Leone sembrava fosse sordo. È stato operato». Nell'ultima puntata della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast firmato da Fedez e Luis Sal, la super ospite è stata Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si è raccontata a 360 gradi, dagli esordi della sua carriera ad oggi.

Parlando dell'importanza che può avere la condivisione, anche sui social, Fedez ha raccontato un episodio molto privato della loro vita: «Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un'operazione. Per noi neogenitori era un'esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti aveva mai vissuto. Per questo abbiamo deciso di raccontarla sui social e tante coppie che avevano vissuto qualcosa di simile ci hanno rassicurato».

Conclude Fedez: «Quando ho conosciuto Chiara, la prendevo in giro quando diceva 'il potere della condivisione'. Invece è vero. Se i social vengono usati come un mezzo e non come un fine, diventano una risorsa».

