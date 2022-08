Chiara Ferragni, il gavettone su TikTok diventa una moda: il video fa impazzire i fan

Chiara Ferragni, queen delle influencer promuove una nuova moda: quella del gavettone. In poche ore è diventato virale, il video su TikTok, dell'imprenditrice digitale che si fa buttare un secchio d'acqua in faccia. L'udio recita: "I'm thirsty, refreshing"... "Ho sete, mi rinfresco". Così la Ferragni, in costume, occhiali scuri e una tazza tra le mani si fa volontariamente lanciare un gavettone, appunto rinfrescante!

APPROFONDIMENTI RUMORS Chiara Ferragni e Beatrice Valli ai ferri corti: «A Ibiza si... TALE FIGLIA Chiara Ferragni, la mamma Marina di Guardo sfoggia un fisico da urlo... LA RIVELAZIONE Chiara Ferragni: «Quando ho capito che Fedez era l'uomo...

Il gavettone di Chiara Ferragni diventa virale

Chiara, in vacanza con la famiglia e gli amici a Ibiza, si concede dei momenti divertenti che condivide con i suoi followers. Divertita, nel video, stupisce i fan con un TikTok simpatico ed estivo. Tantissimi i commenti che susseguono al video postato sui social, risate e approvazione nell'ammirare la regina dello stylist "scomporsi" e fare autoironia. Che il gavettone non diventi presto il nuovo tormentone estivo? Sicuramente dopo Chiara, saranno in tantissimi a replicare il siparietto.