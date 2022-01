Damiano dei Maneskin contro l'arbitro di Milan-Roma: «Vai in Promozione». E l'Aia lo ferma per un turno

Il Milan ha battuto la Roma 3-1, ma nella Capitale continua a tenere banco l'arbitraggio di Chiffi, secondo i giallorossi (Mourinho in primis l'ha attaccato in diretta tv) non all'altezza. Tra le voci di dissenso, anche quella di Damiano David, frontman dei Maneskin e noto tifoso romanista. «Chiffi, dopo questa diretto in promozione» ha scritto su Twitter.

#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione. — Damiano David (@daviddamiano99) January 6, 2022

A far discutere sono il rigore concesso al Milan dopo pochi minuti per un tocco di mano di Tammy Abraham e due rigori non fischiati invece alla Roma. L'Aia, che ha comunicato gli arbitri per il prossimo turno in programma nel weekend, ha deciso di fermare Chiffi per almeno una giornata, lasciandolo fuori dalle designazioni. Da chiarire se si tratti di una punizione per l'arbitraggio di San Siro, oppure no.

Damiano David contro Chiffi

Damiano David è un grande tifoso della Roma e quando non si trova in tour con i Maneskin gli capita di frequentare lo stadio. E' la prima volta però che parte all'attacco sui social contro un direttore di gara. A "dare l'esempio" era stato José Mourinho ieri: «Serve personalità per andare al Var a San Siro. La direzione di Chiffi non l'ho capita. E Aureliano al Var ha fatto il fenomeno. L'espulsione di Mancini? Lo stesso contatto è simile a quelli di Ibanez e Zaniolo (due rigori non fischiati alla Roma, ndr). Qual è la differenza?». Non è la prima volta che la Roma si lamenta per una direzione arbitrale. Proprio contro il Milan, nel match d'andata, non è stato fischiato un rigore al 90esimo per i giallorossi, che è costato lo stop all'arbitro Maresca. La stessa sorte, questa volta, è toccata a Chiffi.