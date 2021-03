TikTok, dottore diventa star durante la pandemia ma una collega lo accusa: «Da lui foto hot». E gli fa causa per 45 milioni di dollari

Un medico di Portland, che è diventato una star durante la pandemia con i suoi video dei balli su TikTok, è stato accusato di molestare sessualmente una collega. Jason Campbell, 32 anni, è stato nominato in una causa federale da 45 milioni di dollari intentata a Portland, Oregon, la scorsa settimana da un'operatrice sanitaria che afferma di essere stata «molestata sessualmente con dei messaggi» tra gennaio e marzo 2020. La donna sostiene che una volta Campbell le ha inviato foto pornografiche. Le avrebbe anche inviato un videomessaggio su Instagram dicendole «Sono in forma, tu sei in forma? C'è l'orgasmo...»

La donna ha segnalato segnalato il collega alla Oregon Health & Science University ed è stata aperta un'indagine, dove effettivamente è stata confermata la «violazione del codice di condotta». La donna - che lavorava al centro come assistente sociale - racconta che il 12 marzo scorso Campbell era entrato inaspettatamente nel suo ufficio e di averla presa all'improvviso da dietro. In seguito le avrebbe mandato un messaggio, dicendo: «Avrei dovuto chiedere. Mi dispiace».

Ma le molestie sarebbero poi continuate anche via Facebook. Alla fine lo ha denunciato ad aprile, consegnando alle autorità più di 180 screenshot di testi e messaggicome prova. Durante l'indagine interna, Campbell ha replicato di non essersi spinto deliberatamente contro di lei, ma di esserle "caduto" addosso. Non è chiaro se sia stato licenziato a seguito delle indagini, ma fatto sta che non lavora più presso la struttura.

Nonostante le indagini e le prove, la donna afferma che al dottor Campbell è stato permesso di continuare a lavorare e ha persino recitato in più video di TikTok con alcuni dei capi che erano a conoscenza della sua condotta. Si parla di novembre 2020. Il centro medico in un comunicato ha scritto: «Lavoriamo continuamente per far evolvere la nostra cultura, affinché i dipendenti, i pazienti e i visitatori si sentano al sicuro e benvenuti».

