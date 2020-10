Compleanno in un'area di sosta sull'A14, la festa con 15 persone beffa il dpcm

Festa di compleanno in n'area di sosta in A14 per aggirare i divieti del nuovo dpcm. Succede ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, dove un gruppo di 15 persone ha pensato bene di organizzare un party in piena regola, in barba alle nuove norme anti-Covid, proprio in un'area dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Questi punti ristoro, infatti, non devono sottostare all'obbligo di chiudere i battenti alle 18 come per tutti gli altri ristoranti e locali italiani.

Sui social erano stati in molti a proporre scherzosamente di ritrovarsi proprio in questa sorta di zone franche per feste e serate in compagnia. Qualcuno ha pensato bene di passare dalle parole ai fatti, organizzando una maxi (almeno per gli standard di oggi) festa di compleanno. Le foto della festa, risalenti allo scorso 29 ottobre, hanno immediatamente fatto il giro del web.

Il problema è che, chi pensa di aggirare i divieti festeggiando con oltre 6 persone in un'area di sosta, in realtà sta infrangendo comunque un altro divieto, ovvero quello di organizzare feste nei luoghi, sia al chiuso che all'aperto "comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose". Insomma, la pratica delle feste nelle aree di sosta, per quanto possa sembrare legittima dal punto di vista legale, in realtà viola le norme anti-covid. L'effetto-imitazione, però è dietro l'angolo.

