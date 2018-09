Edoardo Angela, le foto finiscono sul web: tutte pazze per il figlio di Alberto e nipote di Piero

Lunedì 10 Settembre 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 22:03

I geni non mentono e quella degli Angela è una vera e propria dinastia di idoli. L'ultimo a uscire allo scoperto èfiglio die nipote di Piero. Classe 1999, è diventato una star sul web. Faccia d'angelo e occhi azzurri, promette di diventare affascinante come il padre, che oltre a essere un ottimo conduttore e divulgatore è considerato un uomo molto attraente.Il ragazzo è apparso in uno scatto sui social e ha attirato l'attenzione degli utenti, nonostante il blindatissimo profilo Instagram. Sembra che "la fuga" di immagini sia da attribuire a un'amica del giovane. Ed è così che il figlio di Alberto ha conquistato internet esattamente come il padre e il nonno Piero. Il celebre conduttore, che ha compiuto 56 anni lo scorso 8 aprile, ha altri due figli: Riccardo e Alessandro.Proprio come accade con il padre, anche per Edoardo si sono moltiplicati gli apprezzamenti e le proposte di matrimonio. Qualcuno però non si rassegna davanti alla sua riservatezza: «Sperare che Edoardo, figlio di Alberto Angela, accetti la richiesta di seguirlo su Instagram è un po’ come sperare di sopravvivere agli Hunger Games quindi che possa la fortuna essere sempre a vostro favore».