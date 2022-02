Enrico Ruggeri, scoppia la polemica dopo lo sfogo contro le mascherine: «Ancora? Schiavitù mentale»

Scoppia la polemica sul tweet di Enrico Ruggeri, che si è sfogato contro le mascherine anti-Covid sottolineando di vederne ancora tante in giro nonostante non ci sia più l'obbligo di indossarle all'aperto. Tutto è cominciato dopo che il cantante ha pubblicato un cinguettio ieri pomeriggio. Le sue dichiarazioni e i toni hanno aperto il dibattito sui social.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Quirinale, voti "burla" anche al secondo scrutinio: De...

Enrico Ruggeri contro le mascherine

«In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani - scrive Ruggeri - La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa». Migliaia le reazioni al messaggio. Già nei mesi scorsi Ruggeri si era esposto in merito alle restrizioni imposte dal governo per arginare il contagio.

In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani.

La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa. — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) February 13, 2022

Enrico Ruggeri contro le mascherine

Lo scorso agosto prima del live al Porto Antico di Genova aveva annunciato che la serata si sarebbe svolta senza l'obbligo di green pass per il pubblico ma garantendo l'ingresso a chi sarebbe risultato negativo al tampone. Una gaffe che non è passata inosservata dal momento che all'epoca chi era negativo otteneva il Green Pass anche senza essere vaccinato.