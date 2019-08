Estate, uno su due con «tristezza da post vacanze»: come superarla

Ferie concluse e rientro al lavoro, ma sempre più spesso la ripresa non si affronta in stato di relax. È infatti almeno un italiano su 2 a soffrire della sindrome da

Post Vacation Blues

E a lamentare, una volta tornato in ufficio, mal di testa, fiacchezza, mancanza di sonno, stordimento: in una sola parola stress, che può accompagnare il primo periodo di attività.



«Nei primi giorni dopo le vacanze, per un consistente numero di persone si registrano disturbi del sonno a cui si associano nella maggior parte dei casi un'irritabilità elevata e difficoltà a riprendere la gestione del quotidiano», spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico) e direttore scientifico del centro Bioequilibrium. «Pensare di dover tornare sui libri o al lavoro e avere poco spazio da dedicare a noi stessi - evidenzia l'esperta - può tradursi in un malessere fisico generalizzato reale che rende ancora più difficile il ritorno alla routine. Il cambiamento repentino delle abitudini può indurre il nostro organismo a manifestare questi disturbi».



Da un sondaggio svolto dall'Eurodap, emerge come il 58% delle persone al ritorno si senta stanco al pensiero di ricominciare, ma felice per come sono trascorse le vacanze; il 47% sottolinea quanto sia eccessivamente stressante la ripresa delle attività quotidiane; il 79% dichiara che dalle vacanze cercava svago e relax, mentre per il 54% il periodo di stop non ha apportato alcun miglioramento alla situazione attuale.



Ecco allora i consigli dello staff di Bioequilibrium per mitigare gli effettivi psicofisici del rientro delle vacanze: 1) Rientrare in città qualche giorno prima di ricominciare le attività consuete, in modo da poter fare abituare l'organismo all'ambiente, all'alimentazione e all'aria; 2) Fare tutto con calma, raggiungendo con i propri tempi gli obiettivi prefissati, senza affaticarsi troppo di modo da non immergersi completamente nello studio o nel lavoro troppo velocemente; 3) Modificare l'alimentazione, soprattutto se ci si è nutriti in maniera poco ordinata e bilanciata, introducendo nella dieta molta frutta e verdura e bevendo molta acqua, in modo da depurare il corpo e prepararlo ad alimenti più idonei all'organismo; 4) Riprendere gradualmente l'attività fisica; 5) Continuate a coccolarsi anche quando la vacanza è finita.

Martedì 27 Agosto 2019, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, tristezza da post vacanze.