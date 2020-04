Eva Riccobono incinta del secondo figlio: la foto nuda nella vasca

Un nuovo figlio in arrivo per Eva Riccobono. La top model e attrice, 37 anni, infatti è incinta e in attesa del suo secondogenito e per l’occasione ha voluto rendere pubblica la notizia con un post dal suo account instagram per i suoi follower.



Dal social Eva ha condiviso uno scatto in bianco e nero, che la vede immersa in una vasca da bagno assieme al compagno, il produttore musicale Matteo Ceccarini, seguita dalla didascalia: “Love bath. Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore...#lapanzacheavanza”.



La foto è stata scattata, come rivela la Riccobono, proprio dal suo Matteo, con cui è fidanzata da oltre 16 anni e con cui ha avuto già un figlio, Leo, nato il 30 maggio 2014. I due non si sono ancora sposati, anche se si erano fatti una promessa non mantenuta: “Quando ci siamo conosciuti - ha spiegato in un’intervista - ci siamo promessi che ci saremmo sposati per il nostro decimo anniversario. Quelle cose che si dicono per gioco. E, invece, adesso ci siamo quasi. Vedremo”.



Ultimo aggiornamento: 16:49

