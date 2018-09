Eva Riccobono, un'ora e mezza da incubo: bloccata in ascensore col figlio

Giovedì 27 Settembre 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:37

Una disavventura social, ma a lieto fine, per Eva Riccobono: l'attrice e modella siciliana, infatti, è rimasta bloccata in ascensore per un'ora e mezzo insieme al figlio Leo, di quattro anni, e ad una signora.Momenti di panico, ma per fortuna, al di là dell'ascensore, al piano dell'edificio, c'era Matteo Ceccarini, compagno di Eva Riccobono e papà del piccolo Leo. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, Eva Riccobono ha documentato tutto con una diretta su Instagram Stories, facendo svagare anche il figlio.Alla fine, dopo un'ora e mezzo, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare Eva Riccobono, il figlio Leo e la signora che si trovava in ascensore con loro. «Un'ora e mezza da incubo, ma siamo fuori! Grazie di cuore ai vigili del fuoco!».