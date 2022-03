Federico Lauri, paura per la compagna ​Letizia Porcu: «Sono stata operata al seno»

Di solito preferisce restare dietro le quinte e lasciare che le telecamere siano tutte per il suo compagno Federico Lauri, ma stavolta a parlare è proprio Letizia Porcu. All'indomani della prima puntata de 'La Pupa e il Secchione Show', dove Federico ha debutatto come opinionista, l'influencer si è raccontata a cuore aperto.

APPROFONDIMENTI ULTIMA PUNTATA GF Vip, la finale: vince Jessica Selassiè. Davide secondo... SU REAL TIME Salone delle Meraviglie 5, anticipazioni: Federico Fashion style...

Federico Lauri, la moglie Letizia Porcu si racconta

Ospite ai microfoni di 'Trends&Celebrities', trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, Letizia Porcu ha rivelato che Federico Lauri «stava a 3000, più di quanto non stia di solito. Malgrado la televisione e gli impegni nelle trasmissioni, però, nei suoi saloni è super presente. Si divide con gli orari ogni giorno, la sua casa ormai è diventata il treno e viaggia in continuazione».

«Questa de 'La Pupa e il Secchione' è per lui un'avventura fantastica. Mentre a 'Ballando con le Stelle' è uscita fuori la parte umana di Federico, qui esce tutto il suo personaggio al 100%, la parte sua più criticona – ha confessato Letizia, che insieme alla figlia Sophie Maelle segue da vicino tutte le imprese televisive del fidanzato –. Sicuramente alcune Pupe potrebbero diventare sue clienti, anche se certe concorrenti lui ha dimostrato di non tollerarle più di tanto. Francesco Chiofalo e Denis Dosio, oltre che miei amici, invece, sono già clienti di Fede».

Letizia Lauri, le condizioni di salute

Durante l'intervista Letizia Porcu ha anche commentato la vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip: «Lei a me non piace tanto, sono sincera. Pensavo vincesse sua sorella Lulù, anche per il percorso che ha fatto. Mi sarebbe piaciuto molto di più…». La compagna di Lauri si è poi lasciata andare a una sorprendente confessione riguardante il proprio stato di salute. «Sono stata operata un mese fa al seno» ha rivelato la fidanzata di Federico Fashion Style, che però ha preferito non approfondire l'argomento lasciando con il fiato sospeso i fan.