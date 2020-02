Fedez intervista Marco Cappato: «In Italia se fai ricerca sulle staminali per combattere Parkinson e cecità finisci in carcere»

Fedez

Marco Cappato

. Legalizzazione delle droghe leggere e libertà nella ricerca scientifica: questi alcuni dei temi al centro dell'intervista di Fedez a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, durante il podcast Muschio selvaggio, condotto dal noto cantante insieme allo Youtuber Luis Sal.«In Italia - ha ricordato Cappato - se fai ricerca sulle cellule staminali embrionali utili per combattere malattie come Parkinson e cecità finisci in carcere. Paradossalmente gli embrioni che non vengono destinati alla Procreazione Medicalmente Assistita si preferisce buttarli e contemporaneamente comprarli dall'estero».Quanto al tema del, Cappato ha detto: «, e dalla corruzione che ne consegue. Affrontiamo l'utilizzo positivo delle droghe a fine terapeutici e scientifici». Con l'occasione l'esponente dell'Associazione Coscioni ha lanciato anche il Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica, che si terrà in Etiopia il 25-26 febbraio per affrontare il «Diritto umano a godere dei benefici della scienza».