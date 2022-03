Fedez, il messaggio di Carolyn Smith: «So cosa stai provando, io ci combatto dal 2015. Non mollare mai!»

Anche Carolyn Smith manda il proprio sostegno a Fedez. L'ex ballerina, presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha pubblicato un video su Instagram in cui si rivolge al rapper e a Vittorio Feltri (che a sua volta al cantante ha detto: «Fregatene, io ho il cancro»), cercando di infondere forza ad entrambi. Caroly Smith esordisce così: «Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non lo conosco personalmente, però lo so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia».

Fedez, il messaggio di Carolyn Smith

L'artista britannica, infatti, dal 2015 combatte con un cancro al seno ed ha più volte affrontato pubblicamente il tema della sua malattia. Carolyn Smith nel video spiega: «La cosa che mi ha sconvolto di più è stata la lettera, che è stata molto molto bella per me, di Vittorio Feltri. L'unica cosa che io posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere, con positività, e fare le cose che dicono i medici, perché abbiamo i migliori medici del mondo qui in Italia, fidatevi dei medici, i medici aiutano noi e noi aiutiamo i medici. Con questa positività, in qualsiasi situazione, in qualsiasi malattia, aiuti anche i medici».

Nella didascalia del post, Carolyn Smith dà un consiglio ai due: «Le mie parole forse contano poco perché non ho nessuno rapporto con Vittorio e Fedez, ma mi sento di dire: non mollate mai, affrontate tutto con la positività e un sorriso anche quando dovete mandare a quel paese tutto e tutti».