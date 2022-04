Fedez, il regalo inaspettato del figlio Leone: per il papà, ma non solo...

Fedez, il regalo inaspettato del figlio Leone. Il primogenito del cantante e di Chiara Ferragni, che in questi giorni si trova con la mamma in Messico ma che raggiungerà presto il papà a New York, ha pensato a lui (ma non solo).

Il regalo pensato da Chiara Ferragni e Leone per Fedez sarà sicuramente apprezzato da tutta la famiglia. Si tratta infatti delle sneaker balls, palline deodoranti per le scarpe da ginnastica. E siccome oltre al naso, anche l'occhio vuole la sua parte, Leone per il papà ha scelto le sneaker balls a forma di pallone da basket. Fedez, che nelle storie di Instagram ha pubblicato un video di Leone mandatole dalla moglie, dimostra di saper apprezzare: «I messaggi d'amore di mio figlio che pensa alle mie scarpe puzzolenti».