Fedez e Chiara Ferragni, lei pubblica il saluto dall'ospedale del marito dopo l'operazione per il tumore al pancreas

Fedez continua la convalescenza nell'ospedale San Raffaele di Milano e Chiara Ferragni pubblica nelle stories di Instagram un saluto mentre mangia nella sua stanza. Un "buongiorno" a tutti i followers che stanno seguendo la sua vicenda e sperano che guarisca presto. Il cantante è stato operato martedì e gli hanno asportato un tumore e parte del pancreas.

Fedez, il saluto dall'ospedale

L'imprenditrice digitale ha postato un'immagine dall'ospedale che riprende Fedez mentre fa colazione. «Good morning from the hospital», si legge a corredo della foto in cui Fedez alza il pollice in segno di ok. La convalescenza procede bene e presto Fedez potrà tornare a casa dai suoi figli. Ieri ha annunciato al mondo di aver scoperto un raro tumore neuroendocrino al pancreas che è stato asportato durante un intervento chiurgico di sei ore.

Fedez, la malattia

«Settimana scorsa - ha scritto nel post di ieri - ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare».