Il patron della Nutella premia i dipendenti: oltre 2.000 euro di bonus in busta paga

Non solo acquisizioni per Ferrero. Gli effetti della crescita del gruppo arrivano anche ai dipendenti. E dunque arriverà un assegno di oltre 2.000 euro ai circa 6mila dipendenti italiani del gruppo della Nutella. È il risultato dell'accordo firmato da Ferrero con i sindacati sul premio previsto dal contratto integrativo per l'esercizio 2018-2019. Per l'anno in corso, l'importo massimo raggiungibile è di 2.220 euro lordi, determinati dal risultato economico - unico per tutta l'azienda - e da quello gestionale, legato all'andamento specifico di ogni stabilimento o area, spiega una nota.



Per questo motivo i premi risultano differenti e in particolare: 2.097,67 euro lordi per i dipendenti di Alba (Cuneo); 2.016,04 euro lordi per i dipendenti di aree e depositi; 2.111,15 euro lordi per i dipendenti di Balvano (Potenza); 2.080,05 euro lordi per i dipendenti di Pozzuolo (Milano); 2.168,17 lordi per i dipendenti di Sant'Angelo (Avellino) e 2.093,38 euro lordi per i dipendenti in staff. Le somme verranno erogate ad ottobre.

