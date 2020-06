Fiordaliso scoppia in lacrime a Io e Te: «Mi dicono di essere forte, ma io voglio essere triste». Diaco commosso

Ultimo aggiornamento: 16:56

Ieri, la cantante piacentina è stata ospite nel salotto di Rai 1 e ha parlato della recente perdita della mamma Carla a causa del covid-19.- ha raccontato Fiordaliso -Mia madre aveva 85 anni, ma non aveva patologie. Mi ha ferito il fatto di non poterle stare vicino fino alla fine.».Diaco, commosso, chiede a Fiordaliso di dedicare un pensiero a chi come lei non ha potuto dare l'ultimo saluto ai propri cari a causa del virus. «- conclude la cantante -».