Grande Fratello, Beatrice Luzzi vorrebbe lasciare. Fiordaliso la motiva: «I tuoi figli ci rimarebbero molto male»

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo di tutto: il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero ha tenuto incollati allo schermo migliaia di telespettatori, la sorpresa del papà di Marco Maddaloni ha commosso e le parole di Mirko Brunetti nei confronti dell'ex fidanzata Perla hanno fatto sognare. Tuttavia, ancora una volta, la protagonista della serata sarebbe stata Beatrice che sarebbe stanca di stare dentro alla casa. Fiordaliso ha cercato di farla ragionare.

All'interno della casa del Gf, Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno stretto una sincera amicizia: si confrontano su vari argomenti, si confortano e si confidano.

Stando a quanto rivelano gli utenti su Twitter, l'attrice sarebbe intenzionata a non rinnovare il contratto in scadenza con il programma e, quindi, a fare armi e bagagli e andarsene. Beatrice sarebbe, infatti, stanca di combattere con il resto della casa che le si è schierata contro dall'inizio dello show.

Questa mattina, le due amiche erano nella postazione lavello e Fiordaliso ha voluto incoraggiare e motivare l'attrice: «Ti voglio dire solo questo, che i tuoi figli ci rimarebbero molto male. Basta, ho già finito». Quindi, Beatrice ha risposto: «Vorrei avere questa sicurezza che hai tu...».

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF.



Bea non firmare!!

Lo facciamo da fuori il nostro gf..a festeggiare il declino in qualità e ascolti.. dopo la tua uscita!! #grandefratello pic.twitter.com/R8JkPiFZVr

