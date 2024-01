Grande Fratello, Fiordaliso contro Grecia Colmenares: «È come se fosse stata scritturata per un film, è qui per lavorare»

Fiordaliso è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello in cui si è distinta per la simpatia e l’ironia con cui affronta tutte le situazioni che si creano all’interno della casa. Tuttavia sui social i fan l'hanno anche più volte spronata (anche se a sua insaputa) a dire più chiaramente ciò che pensa, perché secondo loro, avrebbe paura a esprimersi durante la puntata. Nemmeno a farlo apposta, Fiordalismo ha seguito il loro consiglio.

I comportamenti di Grecia Colmenares hanno fatto innervosire più volte più membri di questa edizione del Grande Fratello.

L’attrice sudamericana, infatti, non convincerebbe del tutto i gieffini perché, da quando è cominciato il programma, per esempio, non ha quasi mai discusso con nessuno o non è quasi mai sembrata di cattivo umore. Così, anche Fiordaliso pensa che, in qualche modo, Grecia stia recitando e questo è ciò che la cantante ha detto in un confessionale: «Lei è qui per lavorare, è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti a essere Grecia Colmenares, grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida... Non ci credo».

Fiorda su Grecia: -“Lei è qui per lavorare è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti ad essere Grecia Colmenares grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida NON CI CREDO”



FIORDA STA FINALMENTE DANDO #grandefratello #gf pic.twitter.com/yywIDl0wjk — Aurora 🪩💸👸🏻 (@Aurora300303072) January 17, 2024

Il video in cui Fiordaliso esprime il proprio parere in merito a Grecia Colmenares è piaciuto molto ai fan del Grande Fratello che si sono trovati, per la maggior parte, d’accordo con le sue parole. Qualcuno ha scritto: «Finalmente una che ha detto chiaro e tondo come stanno le cose» oppure «Spero che Fiordaliso cominci a esprimersi così anche fuori dal confessionale».