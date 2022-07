Berlusconi, in vendita la villa comprata per Francesca Pascale: al suo interno lavori per quasi 30 milioni

Il "nido d'amore" di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è in vendita. Villa Maria, la lussuosa dimora acquistata dal Cav nel 2015, sarebbe finita sul mercato. Si tratta di una villa da 1.140 metri quadrati, immersa in un parco da oltre 30mila metri quadrati, a Rogoredo di Casatenovo (Lecco), non distante da Arcore. Berlusconi comprò Villa Maria (precedentemente conosciuta come Villa Giambelli) per 2,5 milioni di euro e Francesca Pascale "coordinò" lavori di ristrutturazione dal valore di quasi 30 milioni. Secondo il Giornale di Merate la villa è stata messa in vendita.

Francesca Pascale, in vendita la villa in cui visse con Berlusconi

Dopo la rottura con il Cav, Francesca Pascale ha continuato a vivere in Brianza per un po', prima di trasferirsi in Toscana insieme a Paola Turci. Villa Maria fu un "pegno d'amore" del leader di Forza Italia per la fidanzata, un luogo dove ritagliarsi un angolo di intimità lontano dalla "affollata" Arcore.

Massimo riserbo sul prezzo di vendita: la casa, dopo i lavori voluti dall'ex compagna di Berlusconi, è stata dotata di un sofisticato sistema di domotica che rende la sua quotazione di mercato sicuramente superiore a quella che aveva al momento dell'acquisto. In paese nessuno vuole parlare della vendita della villa, ma tutti confermano che la Pascale non si vede da quelle parti da un bel po'. Nel giorno delle nozze di quest'ultima con Paola Turci emerge però che l'immobile sarebbe in vendita. Un tempismo quantomeno curioso.