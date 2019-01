Francesco Chiofalo, l'ex Selvaggia Roma insultata dai fan: «Neanche un pensiero»

Sabato 12 Gennaio 2019, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 15:39

Selvaggia Roma nell'occhio del ciclone. Francesco Chiofalo ha superato l'operazione al cervello e ha rassicurato i fan tramite i social. Grande sollievo per tutti coloro che lo seguono e gli vogliono bene. Ma proprio in queste ore una polemica non accennerebbe a placarsi e riguarderebbe la ex fidanzata Selvaggia Roma. L'ex concorrente di Temptation Island sarebbe stata duramente attaccata dai follower, rea, a loro dire, di non aver pubblicato un pensiero dedicato a Francesco nelle lunghe ore dell'interevento.Come riporta il sito Bitchyf , Selvaggia, che al momento ha reso privato il profilo Instagram , avrebbe risposto così a chi la criticava: «Vorrei essere rispettata, perché dovrei fare una cosa contro voglia? Solo perché voi mi chiedete di farla? Dovrei essere falsa e fare una storia dicendo povero Fra? Ho parlato con mia madre, la mia famiglia, Luca! Ci dispiace a tutti. Ma di certo, non faccio una storia per accontentare voi».Queste parole, non solo non avrebbero calmato l'ira dei follower, ma l'avrebbero perfino fomentata. Non è tutto. Come riporta ancora il sito Bitchyf , Selvaggia avrebbe anche scritto un commento a un utente, poi cancellato, che avrebbe scatenato un ulteriore vespaio: «Io ho avuto molti morti in famiglia di tumore maligno. Come cavolo ti permetti come del resto della gente venire da me e augurarmi la morte. Sei una schifosa. E io non parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso. Ora tu vieni qui a rompermi le scatole a me e darmi fastidio perché non dico una frase per lui. Dovresti sotterrare la tua testa sotto la sabbia e vergognarti a vita. Mi avete proprio stufato». E su Twitter, dove è apparso il presunto screenshot del commento ripreso dal sito di gossip , le presunte parole di Selvaggia hanno infiammato la polemica. Il web si è diviso tra sostenitori della ragazza e feroci detrattori.Nel presunto commento non sarebbe stato nominato Chiofalo, in ogni caso la mamma di Francesco avrebbe risposto alla polemica social esplosa in ore così delicate per il figlio: «Un tumore al cervello se benigno o maligno non si può stabilire a priori. Deve essere estratto chirurgicamente di conseguenza analizzato con un esame istologico per capire la tipologia del tumore. Le tempistiche tecniche del risultato di questo esame sono di due settimane dall'estrazione chirurgica... prima non lo si può sapere! Noi stiamo in attesa sperando che il tumore sia benigno. Ma anche qualora il tumore fosse benigno è stato dovuto estrarre d'urgenza perché aveva un diametro di 6 cm (una palla da biliardo) ed era situato nella falce della meninge cerebrale che rischiava di comprimere alcuni centri nervosi vitali, apportando a Francesco dei grandi danni permanenti irrebersibili».E avrebbe concluso: «Chiunque stia cercando polemiche e visibilità sparando pensieri negativi, diagnosi errate sulla base del niente solo per avere un po' di visibilità, un argomento così importante e delicato si deve solo che vergognare». Forza Lenticchio.