Alessandro Gassman, il post dedicato al passante con il cagnolino e quel fiore al Verano

Ieri sul set si avvicina un gentile signore con un cagnolino al guinzaglio e con estrema gentilezza stringendomi la mano mi dice:” io ho mia madre al Verano (cimitero di Roma)e sta vicino a suo padre,ogni tanto metto un fiore anche per lui,se la cosa non le dispiace”. #angeli — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 17 maggio 2019

Sabato 18 Maggio 2019, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 11:50

A volte basta un pensiero, un gesto gentile, un fiore, per stringere una mano e un cuore, e Alessandro Gassman ha voluto testimoniare il gesto di affetto di un passante che ha voluto salutarlo sul set del nuovo ciak a Roma . E a quel passante Alessandro Gassman ha dedicato un delicato post sui social: «Ieri sul set si avvicina un gentile signore con un cagnolino al guinzaglio e con estrema gentilezza stringendomi la mano mi dice:” io ho mia madre al Verano (cimitero di) e sta vicino a suo padre, ogni tanto metto un fiore anche per lui, se la cosa non le dispiace”. #angeli».