Giorgia Soleri, come sta dopo l'intervento: «Faccio fatica a respirare, mi sembra di essere in un vaso rotto»

Giorgia Soleri, 25enne influencer e modella, si è sottoposta venerdì a un intervento per l'endometriosi. La compagna di Damiano David, cantante dei Maneskin, aggiorna costantemente i suoi follower - quasi 400mila - sul proprio decorso post-operatorio, che starebbe procedendo regolarmente ma non senza difficoltà dal punto di vista del dolore fisico. «È importante condividere anche la parte meno bella, meno piacevole» spiega Giorgia Soleri in una delle sue ultime storie Instagram.

«Io non sto bene - prosegue - Ho subito un'operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore. Quando passa l'effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene cosi, non c'è niente di sbagliato».

La giovane influencer prosegue: «Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme, considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell'operazione, ma non è una passeggiata». La chiosa è un messaggio di speranza rivolto a tutte le donne che, come lei, soffrono di una malattia estremamente invalidante come l'endometriosi: «Rifarei l'intervento? Assolutamente si. Però ecco: non è una passeggiata di salute. Siamo tutte diverse e il post operatorio è estremamente soggettivo. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo».